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الثلاثاء، 30-08-2022 11:34 ص

البلقاء التطبيقية: مساعدات مالية لـ 150 طالبة حتى تخرجهن من الجامعة

البلقاء


الوكيل الإخباري - عقدت لجنة إدارة صندوق الطالبات المحتاجات في جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وأعضاء لجنة الإدارة اليوم أول جلسات مجلس الصندوق بعد تشكيله.اضافة اعلان


وقرر المجلس منح 150 طالبة من الطالبات اللاتي انطبق عليهن شروط منح الدعم بمقدار 60 دينارا شهريا.

وقال الدكتور العجلوني إنه تم دراسة كافة الطلبات المقدمة لعمادة شؤون الطلبة من الطالبات المحتاجات وتم دراسة هذه الطلبات من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية لحالات الطالبات المتقدمات، حيث انطبقت هذه الشروط على 150 طالبة من طالبات الجامعة.

وأضاف العجلوني أن هذه المساعدات المالية لمستحقيها من الطالبات جاءت من إيمان الجامعة بالدور الاجتماعي لها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن والتي نأمل من خلالها بتخفبف وطأة هذه الظروف على أهالي الطالبات المستحقات للدعم في توفير بعض احتياجات الطالبات سواء النقل او توفير القرطاسية والكتب لهن، ليتفرغن لتحصيلهن العلمي خلال مسيرتهن الدراسية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يستمر حتى تخرجهن من الجامعة.

ودعا الدكتور العجلوني كافة المؤسسات والشركات والمصانع ورجال الأعمال والقائمين على أعمال الخير والزملاء للتبرع لحساب هذا الصندوق ليكون عونا للطالبات المحتاجات في الجامعة ولإنجاح هذا الصندوق ليتم تعميمه على الكليات الخارجية للجامعة التي تنتشر من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا، مشيرا الى فتوى دائرة الإفتاء العام التي اجازت التبرع بالزكاة لهذا الصندوق.

 




 

 


 

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