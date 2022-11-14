البلقاء التطبيقية والبيرة الخيرية تنظمان برنامجا لبناء القدرات المؤسسية

الوكيل الاخباري-نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا حول "بناء القدرات المؤسسية" بالتعاون مع جمعية البيرة الخيرية بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر الكلوب ورئيس الجمعية الدكتور محمود العلوان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في محافظة البلقاء .

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واكد الكلوب، خلال افتتاح البرنامج الذي عقد في المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، حرص الجامعة ممثلة بوحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي على تنفيذ برامج اجتماعية متنوعة لخدمة المجتمع المحلي بأطيافه كافة.



ودعا، المشاركين في البرنامج إلى ضرورة التفاعل والاهتمام بمحتوياته لعكس الأفكار والرؤى إلى واقع ملموس في المجتمع.



من جانبه، قال رئيس جمعية البيرة، إن الجمعية منظمة رائدة بالخدمات التنموية وشعارها التنمية المجتمعية الشاملة المستدامة، وتسعى للرقي بمستوى حياة بنات وأبناء المجتمع المحلي من خلال تنفيذ برامج تستجيب لحاجات المجتمع في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.



وتضمن البرنامج العديد من المحاور، أهمها ورقة عمل عن مراحل تأسيس الجمعيات الخيرية وأسس بناء مؤسسات المجتمع المحلي, ومؤسسات المجتمع المحلي واقع وطموح , ونبذة عن دور مؤسسات المجتمع المحلي في التنمية المستدامة ومحاضرة عن مؤسسات المجتمع المحلي التحديات والفرص وتصميم وكتابة مقترحات المشاريع ومتطلبات المشاريع المحلية والأجنبية.