البلقاء التطبيقية والسفارة اليابانية تنظمان ورشة علمية حول تغير المناخ

الوكيل الإخباري -

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رعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وبحضور السفير الياباني في الأردن شيمازاكي كاورون الندوة العلمية والتي نظمتها السفارة اليابانية في الأردن وجامعة البلقاء التطبيقية "حول تغير المناخ وتحديات المياه " وشارك فيها الخبير الياباني الدكتور كويكيه توشيو مدير المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه وإدارة المخاطر من معهد أبحاث الأشغال العامة في اليابان، والدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأسبق.رئيس جامعة البلقاء الأستاذ الدكتور العجلوني رحب في بداية كلمته في افتتاح فعاليات الورشة بالسفير الياباني والمشاركين من الخبراء والمتحدثين مشيرا الى ان هذه الورشة العلمية تعتبر فرصة هامة لمناقشة تأثير تغير المناخ على مشكلة المياه في الأردن، مشددا على أهمية قضية المناخ وقضية المياه في هذا القرن وضرورة مواصلة النقاش والبحث حول القضيتين الهامتين للأردن .وثمن الدكتور العجلوني الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة اليابانية للأردن ، معربا عن شكر الاردن لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة .واشار الدكتور العجلوني الى الدور الهام للباحثين والخبراء اتجاه التغير السريع في التغيرات المناخية من خلال تقديم مقترحات وحلول سريعة للمسؤولين لاتخاذ قرارات بخصوصها .