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الخميس، 10-03-2022 06:58 م

البلقاء التطبيقية والمؤسسة الألمانية تبحثان سبل التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد فخري العجلوني، مع خبيرة التعليم التقني في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، الدكتور جودي صالح، سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة، وخاصة في مجال التعليم التقني.

وعرضت الدكتورة صالح المشاريع القائمة بين الجانبين وقصص النجاح التي تحققت، ومنها برنامج دبلوم الدعم اللوجستي المطروح في كلية عمان الجامعية، وإنشاء استوديو لرقمنة التعليم بتمويل من الوكالة الألمانية.

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