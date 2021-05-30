البلقاء: جلسة حوارية بمناسبة يوم الاستقلال ومئوية الدولة

الوكيل الاخباري -

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افتتح أمين عام وزارة الشباب اليوم الأحد الدكتور حسين الجبور، عبر وسائل الاتصال المرئي، جلسة حوارية بمناسبة يوم الاستقلال ومئوية الدولة، بحضور مديرة مديرية شباب محافظة البلقاء الدكتورة خديجة أبو حمور، نفذها مركز شابات العارضة النموذجي بمشاركة 80 مشاركا ومشاركة، شارك بها العميد الركن المتقاعد غازي الصغير والدكتور مهند الصغير والعميد الركن المتقاعد حاتم المناصير.وقال الجبور إن الاحتفال بعيد الاستقلال هو قراءة مستفيضة للمنجزات الوطنية، واليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، يشهد الأردن عطاءً متواصلاً ونهضة وبناء بهمة لا تفتر، والحداثة والتطوير وتذليل التحديات والمصاعب لمواصلة مسيرة البناء التي نراها في السعي الحثيث، لجلالته في إقامة مستوى حضاري شامل في شتى الميادين والمجالات كافة.