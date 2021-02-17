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الأربعاء، 17-02-2021 09:34 م

إزالة الثلوج أولا بأول

البلقاء . . جميع الطرق سالكة بحذر

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الوكيل الإخباري - قال محافظ البلقاء نايف الهدايات إن جميع الطرق في المحافظة سالكة وبحذر شديد حيث تقوم آليات البلدية والاشغال والدفاع المدني بفتح الطرق وازالة الثلوج اولا باول.

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وأضاف أن محافظة البلقاء تشهد منذ الساعة الخامسة مساء تساقطا كثيفا للثلوج حيث تقوم آليات البلدية والجهات المختلفة بفتح الطرق ومساعدة المواطنين للوصول إلى منازلهم بشكل آمن للحفاظ على سلامتهم .


وبين الهدايات أن كوادر بلدية السلط تعمل ضمن الخطة التي أعدتها البلدية والتي أثبتت نجاحها في السنوات الماضية من خلال تقسيم مدينة السلط لعدة مناطق وتخصيص فرق لخدمة كل منطقة . ودعا الهدايات المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة بعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى ،والاتصال مع غرف الطوارئ في حال الحاجه لاي ظرف طارئ يتعرضون له.


وعلى صلة قال مدير فرع شركة الكهرباء الاردنية في السلط محمود الطويسي إن الشركة تعاملت مع عدة اعطال للتيار الكهربائي في مناطق زي والسرو واليزيدية والزعتري خلال المنخفض الجوي الحالي وتقوم الفرق حاليا باصلاح الاعطال وسيعود التيار الكهرباء للمشتركين قريبا.


واضاف ان الفرق الفنية عملت على اصلاح العديد من الاعطال الفردية لمنازل او عمارات سكنية مبينا أن الشركة عملت على اعداد خطة طوارئ لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي للمواطنين والمشتركين خلال تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.

 

المصدر : بترا

 

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