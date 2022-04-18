البلقاء : فعاليات رسمية وأهلية تؤكد اعتزازها بيوم العلم

الوكيل الاخباري - اكدت الفعاليات الاهلية والرسمية في محافظة البلقاء اعتزازها بيوم العلم الاردني الذي يمثل رمزية الدولة بماضيها وحاضرها وما يمثله للأردنيين داخل الوطن وخارجه.



وبين المتحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نظرة العز والشموخ لهذه الراية الحاضرة في وجدانهم والرافعة لمعنوياتهم في كل المحافل العربية والدولية بفضل القيادة الهاشمية والجهود الكبيرة التي تبذلها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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