البلقاء: 181 مخالفة لمحال تجارية منذ بداية العام

الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة البلقاء 181 مخالفة منذ بداية العام الحالي، منها 105 مخالفات لأوامر الدفاع، و76 مخالفة لمحال تجارية حسب قانون الصناعة والتجارة.

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وقال مدير المديرية يوسف الصلاحات إن كوادر المديرية نفذت 145 جولة على المنشآت التجارية في مختلف ألوية ومناطق المحافظة، شملت زيارة 2900 منشأة ، بالإضافة إلى الجولات المشتركة مع الدوائر الأخرى المعنية ضمن لجان السلامة العامة التابعة للحكام الإداريين في المحافظة.



واكد الصلاحات أنه سيتم تكثيف الجولات على المنشآت التجارية سواء ضمن الفترة الصباحية أو المسائية للتأكد من التزام التجار بشروط السلامة العامة وتعليمات أوامر الدفاع وقوانين الصناعة والتجارة، مؤكدا انه لن يكون هنالك تهاون مع المخالفين.



--(بترا)

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