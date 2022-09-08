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الخميس، 08-09-2022 03:01 م

البنزين أو الكهرباء؟.. خبير ينصح الأردنيين باقتناء هذه السيارات

ما-الفرق-بين-سيارات-البنزين-والكهرباء


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نصح خبير الطاقة هاشم العقل الأردنيين باقتناء السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تعمل على البنزين.

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وقال عقل في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن السيارات الكهربائية أقل كلفة من ناحية توفير البنزين وكلف الصيانة بعكس سيارات البنزين التي تحتاج إلى صيانة دورية وتبديل الزيت عند قطع مسافات محددة.


وأضاف أنه لو كان شخص ما يدفع 150 دينار كل شهر للمحروقات فإنه فاتورة الكهرباء لن تتجاوز 30-40 دينار نظير شحن السيارة واستهلاكها.


ودعا عقل الأردنيين إلى شراء سيارات الكهرباء التي لا يزيد عمرها عن العامين نظرا لوجود عمر تشغيلي محدد للبطاريات المتوفرة بين 8-10 سنوات، مؤكدا أن شراء سيارة الكهرباء يعد استثمارا طويل الأمد لأي شخص يقتنيها في ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة.


واعتبر أن الأردن بعيد في الفترة الحالية عن منع استخدام وتداول سيارات البنزين على عكس دول العالم المتقدمة التي تسعى لوقف تداولها بحلول الأعوام العشرة القادمة وزيادة استخدام وسائط النقل التي تعمل على الكهرباء أو الهيدروجين.


وشدد عقل على ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة لاستيعاب التوسع المتوقع في استعمال السيارات الكهربائية في الأردن من خلال توفير نقاط الشحن عبر الوكلاء والجهات الخاصة.


وأوضح أن كل مركبة كهرباء تدخل إلى الأردن يقابلها استهلاك أقل للمحروقات وهو ما يؤدي إلى توجيه مخصصات النفط نحو الاستثمارات الأخرى ما ينعكس بدوره على توفير فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة.


يشار إلى أن التخليص على السيارات الكهربائيّة من المنطقة الحرّة في الزرقاء استحوذ على قرابة 30% من إجمالي التخليص على أنواع المركبات كافة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة.

 

 

 




 

 


 

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