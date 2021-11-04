البنك الأوروبي للتنمية:2.2% توقع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل

الوكيل الإخباري- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 1.5%، فيما توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 2.2% في عام 2022.



وبحسب تقرير صدر الخميس، ووصل "المملكة"، نسخة منه، فإن الخدمات التمويلية، فضلاً عن قطاعي التصنيع والتعدين، كانوا من المحركات الرئيسية للنمو، بينما استمر تباطؤ تعافي القطاع السياحي في التأثير سلبًا على النمو.



الاقتصادي الرئيسي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، رفيق سليم، قال لـ "المملكة"، إن اقتصاد الأردن تعافى خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة وصلت إلى 1.8%، بسبب انتعاش قوي لبعض القطاعات، وعودة النشاط إلى مستويات قريبة من مستويات سبقت أزمة جائحة كورونا في قطاعات رئيسية.



وأضاف أن "البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة النمو البالغة 1.8%، جاءت مدعومة بفتح قطاعات أغلقت جراء أزمة كورونا وانتعاش القطاع السياحي في العالم بشكل عام والأردن المعتمد على القطاع السياحي، وتعافي حركة التجارة العالمية بين دول لها تبادل تجاري مع الأردن".



وتابع سليم "رغم ذلك، كان هناك قيود على عودة بعض القطاعات في النصف الأول من العام الحالي، وكان الطلب على السياحة ضعيفا بسبب ظروف عالمية منعت السياح من الخروج من دولهم إلى دول جاذبة للسياح مثل الأردن".



وبين سليم أن اقتصاد الأردن تعافى بشكل أسرع في قطاعات أخرى مقارنة بدول أخرى، والانكماش الذي حصل في الأردن كان أقل والتعافي الذي تبعه مرتبط به، حيث إن القطاعات التي نمت بشكل أسرع هي البناء والنقل والاتصالات.



وعن استراتيجية البنك الأوروبي الجديدة للأردن، قال إن البنك اعتمد استراتيجيته الجديدة للأردن للفترة 2020 – 2025، وفق 3 أولويات رئيسية لعمله وهي: تعزيز الاندماج الاقتصادي، تطوير البنى التحتية المستدامة للبلديات والطاقة الخضراء، وتعزيز التنافسية والمرونة من خلال تنويع طرق الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار.

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وأوضح أن الخطة المعلنة نحو إصلاح قطاع الكهرباء لمدة 3 سنوات بهدف ترشيد الإنفاق تأتي استمرارا لإجراءات سابقة مثل أولوية البنك خلال السنوات بين 2014/2018 والذي أحدثت تحسنا في الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتخفيض الاستهلاك من خلال خلق فرصة جديدة للطاقة من مصادر بديلة عبر الطاقة المتجددة.

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