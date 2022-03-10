البنك الدولي : الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا

الوكيل الاخباري - قال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن البنك الدولي أكّد أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف المصدر، أنه بناء على تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي حول تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تصنيف الأردن بـأنه غير معرض لأزمة أمن غذائي.



وبين أن لدى الأردن مخزون استراتيجي ممتاز من الحبوب.



وقال تقرير البنك الدولي إنه يتم إنتاج حوالي 100 ألف طن متري سنويًا من الحبوب في المملكة "وهذا يعد ضمن المعدل الطبيعي في تصنيف البنك الدولي".

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