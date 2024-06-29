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السبت، 29-06-2024 08:42 ص

البنك الدولي: الباص السريع أسهم في زيادة إنتاجية العمال

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الوكيل الاخباري - أسهم تنفيذ مشروع الباص سريع التردد في عمان بزيادة انتاجية العمال بنسبة تراوحت بين 4.4 % و5 % في المرحلة الأولى، وبين 7.2 % و7.6 % في المرحلة الثانية من المشروع، وفق ورقة بحثية للبنك الدولي.


وقالت الورقة، والتي جاءت تحت عنوان "تأثير تحسينات النقل العام على الرفاهية والانتاجية في عمان" إن عمال قطاع الصناعة استفادوا بشكل كبير من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد، خاصةً وأنهم كانوا يسكنون بعيدًا عن مركز المدينة ما حل مشاكل التنقل وسهل الوصول الى مراكز العمل والعودة الى مناطق السكن بعد تنفيذ المشروع .

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