الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

السفارة الأردنية في سلطنة عُمان تحذر من الحالة المدارية

صدور نظام رعاية المسنين لسنة 2021

الوطني لحقوق الإنسان يوصي بسن قانون خاص لحماية كبار السن

البنك الدولي يؤكد استمراره في دعم التعافي الاقتصادي للمملكة

إصابة ثلاثينية برصاصة طائشة في عمان

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

الجمعة، 01-10-2021 09:57 م

البنك الدولي يؤكد استمراره في دعم التعافي الاقتصادي للمملكة

م


الوكيل الإخباري - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع مدير شؤون العمليات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، في واشنطن الجمعة، أولويات عمل الحكومة للتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية.

اضافة اعلان


وكتب تروتسنبيرغ، عبر تويتر: "لقاء ممتاز مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والبنك الدولي سيستمر في دعم الأردن في التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية وقطاع الطاقة بالإضافة إلى مواجهة تحديات المجتمعات المضيفة واللاجئين".


ودعا مدير العمليات، الأردن، إلى الاستمرار في الاعتماد على البنك الدولي كشريك طويل الأجل لشعب الأردن".


الشريدة، غادر مع وزير المالية محمد والعسعس إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد اقتصادي، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/ يوليو الماضي.


ويستعرض الوفد الأردني في زيارته إلى واشنطن، برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.


ويجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.

 

وتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منت

السفارة الأردنية في سلطنة عُمان تحذر من الحالة المدارية

التنمية

صدور نظام رعاية المسنين لسنة 2021

9202171220299896473

الوطني لحقوق الإنسان يوصي بسن قانون خاص لحماية كبار السن

9202125105446997487898

إصابة ثلاثينية برصاصة طائشة في عمان

أطباء

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

9202128655862742324

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

أخبار متعلقة
مياه

الوكالة الأميركية للتنمية تبحث دعم الأردن في تحقيق الأمن المائي

البنك الدولي

رئيس البنك الدولي يزور الأردن الأسبوع المقبل

البنك الدولي

البنك الدولي: منحة لجعل الأردن محورا إقليميا للتجارة

1630868014797

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تولي الملك طلال سلطاته الدستورية

الملك 3

عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

920213181536853468735

ارتفاع ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن