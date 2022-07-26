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الثلاثاء، 26-07-2022 03:46 م

البنك الدولي يؤكد التزامه المستمر بتعزيز دعمه للأردن

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الوكيل الإخباري - أكد وفد من البنك الدولي، التزامه مجموعة المستمر بتعزيز دعمها للشعب الأردني، ومواصلة مساعدة البلاد في طريقها نحو التعافي الشامل والقادر على الصمود من جائحة كورونا.

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وقالت مجموعة البنك الدولي، في بيان، إن جهود التعافي تمثل فرصة للإصلاحات المستمرة نحو النمو الذي يقوده الاستثمار من جهة، وتعزيز إعادة بناء اقتصاد أخضر مراع للبيئة من جهة أخرى.


وزار وفد من البنك الدولي الأردن يومي 25 و26 تموز/يوليو عقب تعيين جان كريستوف كاريه مديراً إقليمياً جديداً لدائرة المشرق (الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران).


ويأتي تعيين كاريه خلفا لساروج كومار جها الذي تنتهي فترة عمله في المنطقة هذا الشهر بعد 5 سنوات من العمل فيها.


وسيتولى جها منصب المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي في واشنطن العاصمة.


وعقد الوفد عدة اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة الأردنية، وأجرى زيارات لعدد من البرامج التي يدعمها البنك الدولي ومنها مشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


وأعرب الوفد عن تقديره للشراكة الطويلة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي.


وسلطت المناقشات الضوء على البرامج ذات الأولوية التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي والتي تستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص، وتشجيع التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وخلق فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية الزراعية، والصحة، والتعليم، وتقديم الخدمات البلدية، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بتغير المناخ.


 




 

 


 

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