البنك الدولي يؤكد دعمه لمشاريع وبرامج أردنية

الوكيل الإخباري-

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قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن "البنك يدعم برامج تنموية استراتيجية تطلقها الحكومة الأردنية"، مؤكدا دعم البنك للمشاريع والبرامج الأردنية التي تنفذها الحكومة.وأضاف، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن "لدى الأردن إمكانات وقدرة عالية على تجاوز تحديات واجهته وخلق فرص نمو".جاه، شدد على أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى تبادل الثقة بين القطاعين والمضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع."لا شك أن قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات مفعمة بالوعود، وفي السنوات المقبلة، سيكون من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في هذه القطاعات"، بحسب جاه.وأوضح أن "ذلك سيُمكِّن الشركات المبتكِرة ذات الإدارة الجيدة من النجاح، مما سيساعد بدوره على إيجاد فرص العمل وتعزيز النمو الذي يحتاج إليه الأردن بشدة".وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "يأتي هذا التقرير متزامنا مع إطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني".