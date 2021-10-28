البنك الدولي يبدي استعداده لدعم الاحتياجات الفنية لقطاع النقل في الأردن

الوكيل الاخباري- ابدى البنك الدولي، الخميس، استعداده لدعم قطاع النقل في الأردن بالاحتياجات الفنية اللازمة، حسب مديرة البنك في الأردن هولي بينر.



وجاء حديث بينر خلال لقائها مع وزير النقل وجيه عزايزة، حيث استعرضا الطرفان اوجه التعاون والاستفادة الممكنة من الخبرات و المساعدات الفنية التي يمكن تقديمها لقطاع النقل في الاردن من قبل البنك الدولي.



وقدم عزايزة موجزا، بأهم الاحتياجات اللازمة لقطاع النقل، مبينا الاهمية والحاجة للدعم الفني بكافة مجالاته من دراسات وتدريب وخبرات مختلفة.



وأكّدت مديرة البنك الدولي بينر، أهمية الاطلاع على الاحتياجات الفنية والتدريبية المختلفة لقطاع النقل في الأردن.

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