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الخميس، 22-02-2024 11:27 ص

البنك الدولي يصرف 63 مليون دولار لبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن

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الوكيل الإخباري- صرف البنك الدولي 63 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية.

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ويهدف برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات.


وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة لغاية 31 كانون الأول الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذو جدوى اقتصادية وفعالا من الناحية المالية وأن يكون مستجيبا للمناخ.

 




 

 


 

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