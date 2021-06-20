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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 11:19 ص

البنك الدولي يوافق على مشروع يدعم الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح كورونا

البنك الدولي


الوكيل الإخباري - وافق البنك الدولي، على برنامج بقيمة 50 مليون دولار، يساعد الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لتحقيق مناعة مجتمعية وتسريع التعافي.

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وبحسب بيانات نشرت، فإن القيمة الإجمالية لمشروع "التمويل الإضافي لبرنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا" في الأردن، تصل إلى 63.75 مليون دولار، 50 مليونا منها قرض ميسر، والباقي منحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، حيث جرت الموافقة على المشروع في 16 حزيران/يونيو الحالي.


ويسهم المشروع، في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح.


ومع التمويل الجديد، ترتفع التزامات البنك الدولي الحالية للأردن إلى 550 مليون دولار، 500 مليون منها لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة و الشفافة و المراعية للمناخ وفقا للنتائج (PforR)، الذي يهدف إلى تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.


وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صحفي في 10 حزيران/يونيو الحالي، للإعلان عن اتفاقيات بين البنك والأردن بقيمة 1.1 مليار دولار، "إن المشروع البالغة قيمته 64 مليون دولار يساعد الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي". 


وأوضح أن "المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس، للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا".


 




 

 


 

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