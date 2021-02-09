الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

برنامج الوكيل يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه عودة الطلبة للمدارس

أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين

أسعار الذهب الثلاثاء 9/2/2021

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

وفيات الثلاثاء 9/2/2021

وزارة التربية والتعليم تتعامل مع العديد من الملاحظات

الثلاثاء، 09-02-2021 11:51 ص

مستغلين الحاجة الماسة للقروض

البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

120212016411970829279
البنك المركزي الأردني


الوكيل الإخباري - حذّر البنك المركزي الأردني ، من وسيلة احتيال جديدة ، يقوم بها أشخاص وشركات ، من خلال الترويج للإعلانات التي من شأنها التغرير بالأردنيين ، عبر الحصول على القروض، مستغلين الحاجة لها ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا .

اضافة اعلان
 

وجاء في تحذير البنك  : 

 

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام عدد من الأشخاص /الشركات بترويج إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ، تدّعي بها تسهيل حصول المواطنين على قروض من البنوك والشركات المالية ، مقابل عمولات غير مستردة يدفعها طالب القرض لهذه الشركات .

وزاد تحذير البنك من خلال بيان صحفي ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، لصفحته الرسمية على "الفيسبوك" ، الثلاثاء:


إن البنك المركزي الأردني يحذّر المواطنين الكرام من التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص /الشركات والذين يقوموا بالتغرير بالمواطنين بهدف تحصيل مبالغ منهم دون تقديم أي خدمة لهم.

وجاء في نص الوثيقة  :

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22021881135599557759

دوام منتظم غداً الاربعاء لعدد من الصفوف

ط

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

1202111151530577745101

العايد ينعى الزميل خالد الزبيدي

CSPD Building

الاحوال المدنية ترفد خزينة الدولة بـ19 مليون دينار

be518b7a-e5a0-4d14-9923-a1edde71a114

بالصور - حملة أمنية واسعة في اربد

أخبار متعلقة
122020215582351326326

البنك المركزي : البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض

120219193221633064746

البنك المركزي يكشف حقيقة العملة المعدنية الاردنية بفئة 10 دنانير

12202016125957810701302

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي