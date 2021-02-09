البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

الوكيل الإخباري - حذّر البنك المركزي الأردني ، من وسيلة احتيال جديدة ، يقوم بها أشخاص وشركات ، من خلال الترويج للإعلانات التي من شأنها التغرير بالأردنيين ، عبر الحصول على القروض، مستغلين الحاجة لها ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا .

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وجاء في تحذير البنك :

لوحظ في الآونة الأخيرة قيام عدد من الأشخاص /الشركات بترويج إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ، تدّعي بها تسهيل حصول المواطنين على قروض من البنوك والشركات المالية ، مقابل عمولات غير مستردة يدفعها طالب القرض لهذه الشركات .



وزاد تحذير البنك من خلال بيان صحفي ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، لصفحته الرسمية على "الفيسبوك" ، الثلاثاء:



إن البنك المركزي الأردني يحذّر المواطنين الكرام من التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص /الشركات والذين يقوموا بالتغرير بالمواطنين بهدف تحصيل مبالغ منهم دون تقديم أي خدمة لهم.



وجاء في نص الوثيقة :







