الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 03:10 م

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

320232216336295156133


الوكيل الإخباري - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني لعام 2023.

اضافة اعلان

 

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023. كما بحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة.

 

استنادًا إلى ذلك، وحفاظاً على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2023/3/26.

ثانياً: تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة. وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط اقراض ميسرة.

ثالثاً: تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.

وتأتي قرارات اللجنة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال عام 2022 إلى 4.2%، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0% مدفوعا بزيادة معدل "التضخم الأساس" الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3%.

وتؤكد اللجنة على الأداء المتين لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة، كما كشفت عنه اخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهراً. وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية شهر كانون ثاني 2023 نسبته 6.1% أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9% أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار. يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث "مؤشرات السلامة المالية" التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320238145847967091627

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

336893544_126857526885932_1017775824679770407_n

الحنيفات يتفقد كميات الانتاج وعدد من المشاريع في محافظة البلقاء

77777777777777777

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

image (1)

حوارية لتجارة الأردن تناقش نظام الفوترة الوطني

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

تنزيل (1)

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

أخبار متعلقة
320232221017455535295

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع الفائدة على القروض في الأردن

89853ac9-1652-43d0-9667-304c4a54878a

للمقترضين من شركات التمويل: تعليمات جديدة حول الغرامات وعمولات التأخير

البنك المركزي (5)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

332405535_858476145445608_9061756484394894962_n

ماذا يعني شعار الضفدع على المنتجات الغذائية ؟ .. الغذاء والدواء توضح

usgsdvcvaJppo56hTSrdDvR8WKdfvUG5W7TVsswd

النقل البري : دراسة لتعديل قرار سنة تصنيع الشاحنات لتكون أكثر من 5 سنوات و أقل من 10

0L5A5915

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%