البنك المركزي : البنوك ستعيد المبالغ المقتطعة من المكرمة الملكية يدويا

الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن البنك المركزي قام بالتعميم على كافة البنوك بعدم اقتطاع أية مبالغ من المكرمة الملكية الموجهة للعسكريين من العاملين والمتقاعدين.



وأوضح شركس في تصريح صحفي مساء الخميس، أن عملية الاقتطاع تجري آليا على أنظمة البنوك المحوسبة، لذلك تقوم البنوك بعكس عملية الاقتطاع يدويا، وهذا يحتاج بعض الوقت، وقد تمّ ارسال رسائل إلي العملاء بما يفيد ذلك.



وأكد شركس أن البنوك قامت بإتمام معظم عمليات عكس الاقتطاع، ومازال العمل جاريا لعكس بقية الاقتطاعات، مطمئنا الجميع بأن المكرمة الملكية سوف تسلم كاملة .

اضافة اعلان