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الثلاثاء، 06-04-2021 11:59 ص

التأجيل يشمل كافة العملاء

البنك المركزي لـ الوكيل : بدء نشر آلية تأجيل القروض

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50 دينار من العملة الأردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي ، الدكتور وليد القصراوي، أن البنوك بدأت بالإعلان عن آليتها بشأن تأجيل أقساط القروض للشهر الحالي (نيسان).

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ولفت القصراوي ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المواقع الإلكترونية للعديد من البنوك ومنصات التواصل الاجتماعي ، نشرت الآلية التي سيتم اعتمادها لغايات التأجيل.

 

وتابع" التأجيل يشمل كافة العملاء، باستثناء من لا يريدون ذلك".


وأوضح" لن يكون هناك فوائد وجدولة لقيمة القسط المؤجّل (...) والبنوك ملتزمة بالتعميم الصادر عن البنك المركزي ، حول تأجيل القروض ".


وأشار، أن بعض البنوك ستطلب من بعض العملاء مراجعتها لـتأجيل قسط الشهر الحالي.

" نطالب المواطنين بالتواصل مع البنك، للوقوف عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض لشهر نيسان، كما أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض"، وفق القصراوي.

 

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