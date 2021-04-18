الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 10:51 م

البنك المركزي لـ الوكيل : تأجيل الاقساط لا يشمل فئة محددة ضمن حيثيات دقيقة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي للوكيل الاخباري حيثيات هامة حول التعامل بين البنك والعميل خلال الفترة الحالية ولغاية نهاية العام 2021 .

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وقال المصدر ان قرار امر الدفاع رقم 28 الذي نص على توقيف قرارات حبس المدين الصادرة وفق قانون التنفيذ، بموجب المادة (22) ووقف تنفيذ الاحكام الجزائية المتعلقة بشيك لا يقابلة رصيد، وفق المادة (421) من قانون العقوبات حتى نهاية العام وهذا القرار لا يشمل من كان بحقه قضية سابقة ضد البنك المعني .

 

واكد المصدر للوكيل الاخباري ان العميل الذي يكون بحقه قضية لا يخضع للتاجيل 
مشيرا الى ان القضية هي التي تسود في هذه الحالة . 

 




 

 


 

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