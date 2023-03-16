البنك المركزي : نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية تتجاوز 17%

الوكيل الاخباري - قال مدير دائرة الاستقرار المالي بالبنك المركزي محمد العمايرة، الخميس، إن البنوك الأردنية تتمتع بمؤشرات مالية صحية وسليمة.



وأضاف العمايرة في تصريحات صحفية أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية تتجاوز 17% متفوقة على النسبة المطلوبة منها وهي 12%.



وأكد أن البنوك تتمتع بمؤشرات صحية وسليمة وتدل على وجود قطاع مصرفي متين وسليم وآمن.



وأشار إلى أن نسبة الديون غير العاملة منخفضة جدا وتغطية المخصصات للديون غير العاملة مرتفعة.

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