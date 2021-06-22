الثلاثاء 22-06-2021
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الثلاثاء، 22-06-2021 12:08 م

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي وليد القصراوي، الثلاثاء، إنه لم ترد أية معلومة حتى اللحظة للوحدة بتأجيل الأقساط البنكية في شهر تموز.

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وأضاف القصراوي لـ الوكيل أن البنك المركزي تنتقل له المسؤولية والدور بعد اتفاق البنوك على التأجيل.

 

وأكد مدير عام جمعية البنوك عدلي قندح لـ الوكيل الإخباري أنه لم يتم للآن اتخاذ قرار من قبل البنوك بتأجيل قسط شهر تموز، مضيفا أن الجمعية لم تردها اي معلومة حول ذلك حتى اللحظة.

 

وكان قد طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تأجيل اقساطهم البنكية خلال الشهر القادم للتخفيف عنهم بعيد الأضحى المبارك.

 

وقالوا خلال منشوراتهم على مواقع التواصل إن العيد يترتب عليه مسؤوليات ودفوعات كبيرة، يزيد من أعباءهم المادية، وإن تأجيل القسط من شأنه ان يخفف عنهم.

 

 




 

 


 

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