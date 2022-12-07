البنك المركزي يحذر المواطنين - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر البنك المركزي الأردني، من رسالة مزيفة يتم تداولها عبر تطبيق (WhatsApp) بصورة واسعة بين المواطنين.



ودعا البنك، في منشور له عبر فيسبوك ( رصده موقع الوكيل الاخباري) ، إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الرسائل أو تداولها مع الآخرين، مؤكدا أنّه لا يقوم بنشر مثل هذه المنشورات أو الإعلانات ويتوجب على الجميع الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني (www.cbj.gov.jo) للتحقق من صحة المنشورات والاعلانات المتداولة بإسمه.



ويأتي ذلك حرصاً على عدم وقوع المواطنين ضحايا لمثل هذه المحاولات ، وفق البنك .

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