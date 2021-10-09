البنك المركزي يحذر من محاولات انتحال

الوكيل الاخباري - حذر البنك المركزي من محاولات خداع إلكترونية وانتحال تستخدم اسمه في معاملات مالية.



وقدّم البنك مجموعة من النصائح للأشخاص، بهدف عدم الوقوع ضحية لتلك الأعمال، محذرا من التعامل مع أي موقع إلكتروني لا تعود صلته إلى موقع البنك المركزي الرسمي المعتمد ذي النطاق التالي cbj.gov.jo.



كما حذر البنك من استغلال المخترق اسم البنك المركزي في الإعلانات لإقناع مستخدمي الانترنت بالمحتوى الموجود وجذب انتباههم.



وبين البنك أنه لا يقدم أية جوائز مالية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت المختلفة، لافتا إلى أن المخترق قد يوهم الشخص برسائل تحتوي على عنوان المستخدم الشبكي الصحيح أو أرقام شيكات قد تبدو منطقية.



وتابع أن ذلك يدعو لتوخي الحذر فهي أحد أساليب المخادع لإقناع المستخدمين وإيقاعهم كضحية لممارساتهم.



ونبه البنك المركزي إلى ضرورة عدم تقديم أجوبة أو معلومات أو إدخال بيانات من شأنها الوصول إلى جهاز المستخدم وبياناته.



وأكد البنك المركزي ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الإعلانات تالي تمثل محاولات احتيال تهدف إلى غايات الاختراق بهدف السرقة المالية أو سرقة البيانات.

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