الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

شاهد : صورة الشرطة الاردنية بملعب المباراة النهائية بقطر تلهب مواقع التواصل !

مجلس الوزراء يقرر ترفيع الشهيد الدلابيح إلى رتبة عميد

ليث شبيلات في ذمة الله

الجغبير: 18 مصنعا عاد إلى العمل من أصل 62 توقف في بداية الإضراب

ورشة في إربد حول الآفاق المستقبلية للحاكمية الرشيدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

بنهائي كأس العالم.. إعلان نصف دقيقة يتجاوز ربع مليون يورو

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

موسم الزيتون بالأردن يحقق الاكتفاء الذاتي بـ 22 ألف طن زيت

11315 طالبا وافدا مستجدا في الاردن

الأحد، 18-12-2022 04:18 م

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

8f40ad0f-604b631d2913b


الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأردني، الأحد، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار البنوك المركزية في العالم.

اضافة اعلان

وجاء في قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي.

 

كما تقرر تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eee

مجلس الوزراء يقرر ترفيع الشهيد الدلابيح إلى رتبة عميد

308136332_633837761440708_4878553335682754318_n

ليث شبيلات في ذمة الله

www

الجغبير: 18 مصنعا عاد إلى العمل من أصل 62 توقف في بداية الإضراب

12202217232838291408230

ورشة في إربد حول الآفاق المستقبلية للحاكمية الرشيدة

من_أول_من_تكلم_اللغة_العربية

متخصصون: اللغة العربية تمتلك خاصية المرونة والتطور

1220221713457594748760

شاهد : صورة الشرطة الاردنية بملعب المباراة النهائية بقطر تلهب مواقع التواصل !

أخبار متعلقة
1120222391025669690812

بالتزامن مع تساقط الأمطار.. التعامل مع 1323 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

1669381161313

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المرحوم جمال الدريدي في سحاب

1020221214445220909422

مفتي المملكة يعلن يوم غد الجمعة غرة جمادى الأولى

f

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً إماراتياً

0L5A0473

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

bngh

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة