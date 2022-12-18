البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأردني، الأحد، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار البنوك المركزية في العالم.





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وجاء في قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي.

كما تقرر تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين.