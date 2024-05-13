البنك المركزي يطلق أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، عن مبادرة جديدة للبنك تتمثل بتأسيس أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية "الفنتك" تحت مظلة معهد الدراسات المصرفية، كثمرة للتعاون بين البنك المركزي والمعهد.

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وأكد الشركس خلال حفل إطلاق الأكاديمية الذي حضره مسؤولون حكوميون وقيادات القطاع المالي والمصرفي والشركاء الدوليون، أن هذه المبادرة المهمة تجسد التزام البنك بتبني التقدم التكنولوجي، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي.



وسلط محافظ البنك المركزي في كلمته الضوء على الرؤية الاستراتيجية للبنك لسد الفجوة المعرفية في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للأعوام (2023- 2033) التي جاءت بتوجيهات ملكية.



وبين أن الأكاديمية ستكون بمثابة منارة إقليمية للابتكار المالي، وتوفير التعليم المتخصص وبرامج التدريب القوية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث جرى تصميم هذه البرامج لتزويد العاملين في القطاع المالي والمصرفي وقادة المستقبل ورجال الأعمال والرياديين بالمهارات الأساسية للتطور ومواصلة التقدم في المشهد المالي الذي يتطور بسرعة كبيرة، كما جرى بناء الأكاديمية على القيم الأساسية للتميز والابتكار.



وتناول الشركس تطورات تكنولوجية حديثة نفذها البنك كأنظمة الدفع الإلكترونية، والمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، مبينا أن هذه الإنجازات تؤكد التزام البنك المركزي بدعم وتنظيم ابتكارات التكنولوجيا المالية.



وأكد أن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي، كالاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية، ورؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في الأردن، واستراتيجية التمويل الأخضر هي شهادة على النهج الشامل الذي يتبعه البنك المركزي تجاه التحول الرقمي والمالي الشامل في الأردن.



وأكد الشركس أن إنشاء الاكاديمية لا يمثل تقدما كبيرا في القطاع المالي الأردني فحسب، بل يضع الأردن أيضا كرائد في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.



من جهته، بين مدير المعهد الدكتور رياض الهنداوي أن تأسيس وإطلاق أكاديمية الفنتك الأردنية، جاء لتكون قوة رائدة في مجال التدريب على التكنولوجيا والابتكار المالي، وتلبي الطلب المتزايد في الأردن والمنطقة على نطاق أوسع حيث تقع هذه الأكاديمية تحت مظلة المعهد وإحدى مكونات منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن.



وأكد أن الاكاديمية تستهدف في خدماتها مجموعة متنوعة من الفئات، تشمل موظفي القطاع المالي والمصرفي ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمرأة والشباب سواء طلاب الجامعات أو الخريجين الباحثين عن عمل، ما يضمن الشمولية والوصول الواسع إلى التعليم والفرص في مجال التكنولوجيا المالية.



من جهته، بين رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، أن مبادرة البنك المركزي لتأسيس مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية والابتكار الذي انضمت إليه هيئة الأوراق المالية في علاقة تشاركية، يستدعي توفير إمكانات فنية وتشغيلية وبناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع الأفكار المالية غير التقليدية، ووضعها على مسار واضح ودقيق حتى تخرج بصيغة قابلة للتطبيق، وهنا يأتي دور الأكاديمية لتكون رافدا رئيسيا للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل مع احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية على المستويين المحلي والإقليمي.



من جانبها، أكدت نائب الرئيس الأول لشركة "فيزا" ورئيس الشركة في شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان ليلى سرحان، أكدت أن الشركة تلعب دورا أساسيا في تعزيز الثقافة المالية، و التحول الرقمي في المنطقة ودعم المواهب المحلية التي ستمكن هذه الحركة.



وأشارت إلى أهمية انطلاق اكاديمية الفنتك لتمكين مجتمع الشركات الناشئة من الوصول إلى الأدوات والتعليم اللازم للارتقاء بصناعة الدفع والتكنولوجيا في الأردن إلى المستوى التالي.