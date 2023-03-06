البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكافة البنوك العاملة في الأردن بيّن فيه أنه تمت الموافقة على تزويد شركة ( كريف - الاردن) بمعلومات الشيكات المرتجعة.وأوضح التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن تزويد ( كريف - الأردن) بالشيكات سيكون دون الحاجة للحصول على الموافقة المسبقة من العملاء.وأشار التعميم أن على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الجاهزية لتزويد كريف الأردن بالمعلومات المطلوبة والالتزام بأحكام قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لعام 2010 والنظام الصادر بمقتضاه.