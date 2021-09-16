البنك المركزي يمدد فترة تقديم طلبات البعثات العلمية لطلبة التوجيهي المتفوقين

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي، اليوم الخميس، تمديد الفترة الخاصة بتقديم الطلبات للحصول على البعثات العلمية لطلبة الثانوية العامة المتفوقين وذلك للحصول على درجة البكالوريوس ضمن تخصصات الاقتصاد لدى الجامعات الأردنية الرسمية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول 2021/2022، حتى يوم الأحد الموافق 19/9/2021 ولغاية الساعة الرابعة مساء.

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وكان البنك المركزي قد أعلن الثلاثاء الماضي عن فتح باب التقدم لاثنتي عشرة بعثة دراسية لأغراض التعيين بواقع بعثه واحدة لكل محافظة في المملكة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة/ الفرع العلمي و بمعدل لا يقل عن 95 في المئة، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس ضمن تخصصات الاقتصاد لدى الجامعات الأردنية الرسمية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول 2021/2022.



وفي سياق مختلف، بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، عددا من القضايا المتعلقة بشرط الاقامة للطلبة الدارسين في تركيا، والمدارس المشمولة بالأقل حظا، ونسبة المقاعد الجامعية المخصصة لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) الذين تقدموا لرفع المعدل.

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