البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة

الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، الأحد، إن رفع أسعار الفائدة يعزز الاستقرار النقدي، ويحافظ على جاذبية الدينار، وعلى القوة الشرائية للمواطنين.



وأضاف العمايرة في حديثه عبر قناة "المملكة" أن البنك المركزي مستمر بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في العالم، ولن يتوانى عن اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.



"رفع أسعار الفائدة يعزز من حجم الودائع في الجهاز المصرفي المحلي (...) القطاع المصرفي الأردني متين وسليم، وجميع الأرقام والمؤشرات المتوافرة لدينا وأحدث هذه المؤشرات تدل على ذلك" وفق العمايرة.

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