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الجمعة، 18-02-2022 11:46 ص

البنك المركزي يوضح حول مكرمة الـ100 دينار

فلوس


الوكيل الإخباري - أكّد محافظ البنك المركزي عادل شركس، الجمعة، أن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني للمتقاعدين العسكريين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية سيتم صرفها كاملة من خلال جميع البنوك، ولن يتم خصمها أو اقتطاع أي جزء منها لأي التزام مالي مترتب على أي منتفع من هذه المكرمة.

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وأضاف في بيان صحفي، أن عملية الاقتطاع على العملاء في البنوك محوسبة وتتم آلياً، حيث سيتم عكس عملية الاقتطاع يدوياً مما يحتاج إلى مزيد من الوقت، وعليه سيتم إرسال رسائل إلى العملاء بما يفيد ذلك ليتسنى لهم استلامها من خلال فروع البنوك.


يشار إلى أن البنك المركزي كان قد عمم في وقت سابق للبنوك عن إجراءات صرف المكرمة الملكية، مؤكداً أنه ولاحقاً للمكرمة الملكية السامية بصرف مبلغ 100 دينار الثاني للمتقاعدين العسكريين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فإنه يتوجب على فروع البنوك الالتزام بصرف المبالغ للعملاء حال ورودها.


وقد جاءت التعليمات كما يلي: "صرف المبلغ كاملاً لمستحقه، دون أي اقتطاع أو خصم وعدم استخدام المبلغ أو جزء منه لتسديد قسط مستحق أو حجز لصالح البنك، ويتم صرف المبلغ كاملاً للعميل المتعثر إضافة إلى عدم استغلال المبلغ لغايات جدولة للقروض".


 




 

 


 

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