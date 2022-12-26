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البنك المركزي يوضح سبب اختيار الطائر الوردي على الدينار الجديد

الإثنين، 26-12-2022 02:43 م

البنك المركزي يوضح سبب اختيار الطائر الوردي على الدينار الجديد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أوضحت المدير التنفيذي لدائرة الإصدار في البنك المركزي الأردني، ريما الفايز تفاصيل اختيار صورة الطائر الوردي على الإصدار الجديد للدينار الاردني (دينار واحد). 

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وبيّنت الفايز لـ "الوكيل الإخباري" أن الصور والرموز التي تم وضعها على ورقة النقد يتم اختيارها بعناية وضمن أسس واضحة، منوهة أن الشكل الجديد للدينار الأردني بمختلف الفئات يشمل معالم بيئة خاصة بالأردن . 


وأشارت انه تم الابقاء على صور الهاشميين للوجه الأول من العملة، موضحة، أن كل اصدار جديد من الفئات النقدية الاخرى تحمل صوراً مستوحاة من بيئة ، وإرث وتاريخ الأردن. 


والطائر المدرج في الإصدار الخامس هو الجزم السينائي، ويعرف أيضا باسم العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأعلن البنك المركزي الأردني اليوم عن البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) من الاصدار الخامس للتداول ، وسيتم طرح الفئات الاخرى من العملة بالتدريج ضمن برنامج محدد.


الى ذلك كشفت الفايز انه تم توزيع الاصدار الجديد من الدينار الأردني (الدينار الواحد) على البنوك اعتباراً من اليوم الاثنين.


واضاف الفايز أن الدينار الجديد أصبح متاحا للتداول بين المواطنين إلى جانب الاصدار الحالي.


 




 

 


 

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