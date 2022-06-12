البنوك تقرر تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران

الوكيل الإخباري - قررت جمعية البنوك الأردنية تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى.

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وقالت الجمعية في بيان لها، صدر اليوم الاحد، انه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من منها للتخفيف عن المواطنين في عيد الأضحى المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة، فقد توافقت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران المبارك (نهاية الشهر الحالي) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.



وتأتي هذه المبادرة من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام.



كما بينت الجمعية بأن على العملاء الذين لا يرغبون بالتاجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملوا معها لابلاغهم بعدم رغبتهم بالتاجيل.

