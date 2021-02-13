السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 03:26 م

مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذها

البنية التحتية للباص السريع قاربت على الانتهاء - صور

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جانب من مشروع الباص السريع


الوكيل الإخباري - تفقد أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة صباح اليوم الأعمال الإنشائية لمشاريع الباص السريع مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

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واستمع الشواربة ، وفق ما نشرته الأمانة عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، من مدراء المشاريع لشرح مفصل عن أعمال كل مشروع.

وأكد الشواربة أن مشاريع البنية التحتية للباص السريع التي قاربت على الانتهاء ستكون نقلة نوعية للنهوض بالنقل العام في العاصمة.

 

وأكد أن الأعمال الإنشائية لشارع الشهيد وشارع الشريف ناصر بن جميل وشارع الكندي ستنتهي قبل نهاية شهر آذار المقبل.


وشارك في الجولة التفقدية مدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي ونواب مدير المدينة والمدير التنفيذي للنقل والمشاريع ومدراء مشاريع الباص السريع.












 




 

 


 

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