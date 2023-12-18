البواريد: نقل أرشيف الدولة السياسي بنسبة 100%

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد أنه تم نقل 100% من الأرشيف السياسي للدولة الأردنية.

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وقال البواريد خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المؤسسة قامت أيضا بنقل 360 ألف دقيقة من الأرشيف الوطني بما نسبته 60% من حجم هذا الأرشيف وهو يتعلق بالبرامج وبعض المناسبات الوطنية.

وأضاف أن الأرشيف موجود في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهو من عمر الدولة الأردنية، لافتا إلى أنه ينقسم إلى قسمين الأول من عام 2018 وإلى الآن حيث تتم العملية بشكل إلكتروني وبحد أدنى 8 ساعات يوميا ولا حاجة للنقل، أما الثاني فهو قبل عام 2018 وكان يتم نقله.

وأشار البواريد إلى أن نقل الدقيقة الواحدة من الأرشيف يتطلب دقيقتين الأولى لنقل المادة الأرشيفية التي مدتها دقيقة والثاني من أجل تصنيفها في ملفات الأرشيف.