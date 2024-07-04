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الخميس، 04-07-2024 09:25 م

البيئة الأردنية تحتفل بتخريج دبلوم تقييم الأثر البيئي

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الوكيل الإخباري - قال مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس نضال فريحات، إن المركز البحثي يعتبر الذراع العلمي لوزارة الزراعة ويقوم بإجراء أبحاث تطبيقية بكل المناطق البيئية من خلال 8 مراكز و16 محطة بحثية تمثل بيئات مختلفة تتلاءم مع طبيعة المنطقة والعمل والذي يترتب عليه العمل على استدامة التنمية، وأن تكون البيئة الجزء الأهم فيها.

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وأكد المهندس فريحات خلال حفل ختام دبلوم تقييم الأثر البيئي لعدد من ممثلي المؤسسات في القطاعين العام والخاص الذي نظمته جمعية البيئة الأردنية في مقرها، أن استراتيجية المركز تأتي ضمن التوجيهات الوطنية والقطاعية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.


وأشاد بدور الجمعية الرائد في مجال نشر الوعي البيئي وعقد مثل هذه الدورات المهمة للشركات والمؤسسات التي تعنى بالشأن البيئي والتنمية.


من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الزميل الصحفي علي فريحات، إن الجمعية تعطي أهمية كبيرة لدراسات تقييم الأثر البيئي سنويا وتعزيزها بعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الأثر البيئي وتساهم في دراسات بيئية واستشارية.


وأشار فريحات إلى أن دبلوم تقييم الأثر البيئي يعقد بواقع 80 ساعة تدريبية ضمن الأربع دورات التي تنفذها الجمعية للعديد من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وممثلين من الدول العربية.


كما قدم، المدير التنفيذي للجمعية معن نصايرة شرحا عن دبلوم تقييم الأثر البيئي ومحاوره.
وفي نهاية الحفل سلمت الأوسمة والشهادات للخريجين والمشاركين.

 




 

 


 

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