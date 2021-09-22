البيئة تبحث ترتيبات مؤتمر الأطراف

الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة نبيل مصاروة مع سفيرة الأمم المتحدة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمؤتمر التغيّر المناخي، جانيت روغان وسفيرة بريطانيا بردجيت برند، آخر الترتيبات حول مؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للتغير المناخي السادس والعشرين الذي سيعقد بمدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة في تشرين الثاني المقبل.



واستعرض مصاروة خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة محمد خشاشنة، الانجازات والتحضيرات المستجيبة للمناخ في المملكة، وحجم الطموح ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا.

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