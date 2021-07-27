الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يدعو لأخذ المطعوم لتجاوز العودة لإجراءات تؤثر على نفسية المواطن

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

إدارة الأزمات تدعو من يعانون الحساسية لتلقي لقاح كورونا في المستشفيات

الصناعة والتجارة تعلق على ارتفاع أسعار الدواجن.. وتدعو المواطنين اللجوء لرقم الشكاوى

%19 زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي

الداخلية: التوقيف الإداري لمؤجري المزارع الخاصة المتضمنة البرك المائية

ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل 19% خلال النصف الأول من 2021

شكاوى من غياب الاهتمام والنظافة في بعض الحدائق العامة

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة للأسبوع المقبل

حوادث الغرق داخل برك المزارع الأكثر تعاملاً من قبل الدفاع المدني في 2020-2021

عاجل

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

الثلاثاء، 27-07-2021 10:02 ص

البيئة تبدأ بتطبيق القانون على ملقي النفايات عشوائياً.. تعرف على غرامتها

أين_ترمى_الفضلات_المنزلية (2)


الوكيل الإخباري - تطلق وزارة البيئة اليوم الثلاثاء الحملة الوطنية للنظافة للارتقاء بالبيئة الوطنية والولوج الآمن إلى بيئة آمنة نظيفة خالية من كل الملوثات، وتشمل الحملة البدء بتطبيق القانون على من يقوم بالقاء النفايات عشوائيا.اضافة اعلان


وينص القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، على عقوبات تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى 1000 دينار والحبس مدة لا تقل عن اسبوع لمرتكبي هذه الافعال إضافة الى مضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

ووفق القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 كل شخص طرح طرح المخلفات او المياه القذرة او النفايات السائلة والآلات الخربة والاخشاب او مخلفات تقليم الاشجار او الاعشاب او الاتربة او الطمم او مخلفات البناء في الشوارع او على الارصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 كل شخص قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرىفي غير الاماكن المخصصة لها او في الشارع العام او في الحدائق او في مجاري السيول او بالقرب من السدود او مصادر المياه او الآبار الارتوازية او في المناطق الخاصة (السياحية الاثرية الدينية وغيرها) او في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية او في المنشآت الرياضية او في الموانئ والمطارات او المراكز التجارية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 او بكلتا العقوبتين كل شخص قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202126164817936420677

الخصاونة يدعو لأخذ المطعوم لتجاوز العودة لإجراءات تؤثر على نفسية المواطن

720212704222910863113

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تدعو من يعانون الحساسية لتلقي لقاح كورونا في المستشفيات

5f70afba510d7

الصناعة والتجارة تعلق على ارتفاع أسعار الدواجن.. وتدعو المواطنين اللجوء لرقم الشكاوى

خمسين

%19 زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي

وزارة الداخلية

الداخلية: التوقيف الإداري لمؤجري المزارع الخاصة المتضمنة البرك المائية

أخبار متعلقة
60feabd6b5730

ضبط معمل لتصنيع مواد تنظيف غير صالحة للاستخدام في إربد

image-1-15

وزارة البيئة تحذر الأردنيين من خطر الإلقاء العشوائي للنفايات

خاروف

البيئة تواصل حملتها الرقابية و التفتيشية على أماكن بيع وذبح الأضاحي

4

البيئة تعلن جاهزيتها لإطلاق حملتها الوطنية للنظافة

w

البيئة وحماية الطبيعة تحتفلان بإنجازات مئوية المملكة في مجال التنوع الحيوي

ffff

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة