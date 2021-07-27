البيئة تبدأ بتطبيق القانون على ملقي النفايات عشوائياً.. تعرف على غرامتها

الوكيل الإخباري -

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تطلق وزارة البيئة اليوم الثلاثاء الحملة الوطنية للنظافة للارتقاء بالبيئة الوطنية والولوج الآمن إلى بيئة آمنة نظيفة خالية من كل الملوثات، وتشمل الحملة البدء بتطبيق القانون على من يقوم بالقاء النفايات عشوائيا.وينص القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، على عقوبات تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى 1000 دينار والحبس مدة لا تقل عن اسبوع لمرتكبي هذه الافعال إضافة الى مضاعفة العقوبة في حال تكرارها.ووفق القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 كل شخص طرح طرح المخلفات او المياه القذرة او النفايات السائلة والآلات الخربة والاخشاب او مخلفات تقليم الاشجار او الاعشاب او الاتربة او الطمم او مخلفات البناء في الشوارع او على الارصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 كل شخص قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرىفي غير الاماكن المخصصة لها او في الشارع العام او في الحدائق او في مجاري السيول او بالقرب من السدود او مصادر المياه او الآبار الارتوازية او في المناطق الخاصة (السياحية الاثرية الدينية وغيرها) او في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية او في المنشآت الرياضية او في الموانئ والمطارات او المراكز التجارية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 او بكلتا العقوبتين كل شخص قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.