البيئة تجتمع بتوجيهية مشروع زيادة منعة النازحين والمجتمعات المضيفة

الوكيل الاخباري - اجتمع أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، باللجنة التوجيهية لمشروع "زيادة منعة النازحين والمجتمعات المضيفة على مواجهة تحديات المياه المرتبطة بالتغير المناخي في الأردن ولبنان "، بحضور مدير المكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي.



وتتطلع اللجنة لبناء إجراءات التكيف في البلديات المتأثرة بأزمة اللجوء من خلال التخطيط المكاني وتصميم الإجراءات وفقا لدراسات مستفيضه وتعميم هذه الممارسة في المستقبل على باقي البلديات في الاردن.

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