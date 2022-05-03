البيئة تحذر المواطنين وتنصح بالتقيد بالكمامة وإغلاق النوافذ والأبواب

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة البيئة المواطنين من الحالة الجوية التي تمر بها المملكة ونصحت المواطنين بالتقيد بإجراءات احترازية تتمثل بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية وإحكام إغلاق النوافذ والشبابيك .



وكان قد حذر وزير البيئة معاوية الردايدة من المكوث في البيئة الخارجية لأوقات طويلة للمجموعات الحساسة مثل كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والحوامل وبالأخص عندما تكون قراءة جودة الهواء في محطات الرصد تزيد فيها نسبة جزيئات الغبار عن 101-150 تكون الحالة غير صحية، وعندما تزيد إلى 200 نصل إلى مرحلة خطيرة .

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