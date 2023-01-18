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الأربعاء، 18-01-2023 09:35 م

البيئة تطلق نظام الخدمات الالكترونية للموافقات المسبقة

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة البيئة امس الثلاثاء نظام الخدمات الالكترونية بخصوص الموافقات المسبقة والرخص الصادرة ، خلال فعاليات ورشة العمل التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، الخاصة بإطلاق نظام الخدمات الالكترونية و الموافقات المسبقة والرخص الأردنية لمتلقي الخدمة إلكترونيا.

وجرى حفل الاطلاق برعاية امين عام الوزارة الدكتور محمد خشاشنة والعقيد حنان المحتسب من دائرة الجمارك الأردنية بهدف تدريب الشركات متلقية الخدمة على استخدام هذا النظام.

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