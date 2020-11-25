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الأربعاء، 25-11-2020 03:10 م

البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين غدا بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- تعتذر وزارة البيئة عن استقبال مراجعيها غدا الخميس بسبب اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها.

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وقال وزير البيئة نبيل المصاروة في بيان اليوم الأربعاء إن الوزارة تعتذر من المواطنين الذين لديهم مراجعات تتعلق ببعض المعاملات لدى الوزارة أو أي إجراء يقتضي المراجعة والمتابعة، داعيا جميع الموظفين الذين حضروا إلى مركز الوزارة هذا الأسبوع، للحضور غدا لإجراء فحص (سي بي آرPCR) الساعة التاسعة صباحا والمغادرة بعد إجراء الفحص مباشرة.

 

ودعا الموظفين إلى التزام قواعد السلامة العامة، وتحديدا ارتداء الكمامات والالتزام بالتعليمات الرسمية والمتعلقة بالتباعد الجسدي.

 

وأوضح أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة أن هذا الإجراء جاء التزاما من الوزارة بالمحافظة على سلامة الموظفين والمراجعين، وتماشيا مع الإجراءات الحكومية الرامية للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى التعميم على جميع الموظفين للالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة ستعاود الدوام يوم الأحد المقبل لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم.


 




 

 


 

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