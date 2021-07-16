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الجمعة، 16-07-2021 11:37 م

البيئة تعلن جاهزيتها لإطلاق حملتها الوطنية للنظافة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة البيئة جاهزيتها لإطلاق حملتها الوطنية العامة للنظافة يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، بالتشارك مع مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء المعنيين في محافظات المملكة كافة.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن مركز الإطلاق الرئيسي للحملة، سيكون من متنزه غمدان القومي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وأمانة عمان الكبرى، مشيرة إلى أن الحملة ستشمل الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية ومراكز المدن الرئيسية والطرق العامة وغيرها. 

 




 

 


 

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