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الجمعة، 11-06-2021 01:19 م

البيئة تمنح تراخيص لمشاريع صناعية وخدمية وزراعية وحرفية

وزارة البيئة- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - منحت وزارة البيئة من خلال مديرية التراخيص في الوزارة ولجنة التراخيص المركزية، الموافقة البيئية لـ 603 مشاريع صناعية وخدمية وزراعية وحرفية من أصل 723 مشروعاً، قُدمت للوزارة منذ مطلع العام وحتى بداية حزيران الجاري 2021 للحصول على الموافقة البيئية و بنسبة موافقة بلغت 83 بالمئة.

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وقال مدير مديرية التراخيص في الوزارة، فواز كراسنة، اليوم الجمعة، إن مديرية التراخيص في الوزارة قامت بمراجعة واعتماد 21 دراسة تقييم أثر بيئي للمشاريع عالية الخطورة والتي من المحتمل أن تتسبب بآثار سلبية على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، حيث يتم من خلال هذه الدراسات، وضع خطة ادارة بيئية من شأنها تحديد الإجراءات التخفيفية اللازمة للحد من أي آثار قد تنتج عن هذه المشاريع في مراحلها المختلفة من إنشاء وتشغيل وتفكيك.


وأكد الكراسنة أهمية قيام المستثمرين بمراجعة وزارة البيئة، للحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء بإصدار التراخيص التشغيلية، والتي تعتبر الموافقة البيئية متطلباً اولياً للحصول على هذه الرخص.


وأضاف، إن الوزارة قامت بإصدار نظام تصنيف وتراخيص بيئي جديد يراعي توفير الوقت اللازم على المستثمرين، كما يمكن استقبال طلبات المستثمرين من مناطقهم، من خلال مديريات البيئة في كل محافظة، كما أنه يمكن لأي مستثمر زيارة موقع الوزارة الالكتروني (moenv.gov.jo) والاطلاع على نظام تقييم الأثر البيئي وتعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية، لمعرفة الاشتراطات المترتبة على المشاريع التنموية المختلفة.


 




 

 


 

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