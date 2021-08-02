البيئة تنفذ برنامجا تدريبيا لتأهيل ملتقطي النفايات لإعادة التدوير

الوكيل الاخباري -

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باشرت وزارة البيئة، اليوم الأحد، في جمعية البيئة الأردنية بتنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل ملتقطي النفايات غير الرسميين، بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو أس إيد" في مجال إدارة النفايات الصلبة وخدمات إعادة التدوير.ويشمل البرنامج الذي سيستمر خمسة ايام وفق بيان صحفي صدر عن الوزارة على مواضيع تتعلق بمنظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة في مدينة عمان، ودور ملتقطي النفايات غير الرسميين عبر سلاسل إعادة التدوير في الأردن، إضافة إلى الصحة والسلامة المهنية لملتقطي النفايات غير الرسميين، ومهارات الاتصال والتواصل.