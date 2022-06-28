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البيئة: فحوصات الهواء في محافظة العقبة سليمة

الثلاثاء، 28-06-2022 11:02 ص

البيئة: فحوصات الهواء في محافظة العقبة سليمة

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات، اليوم الثلاثاء إن فحوصات الهواء في محافظة العقبة ايجابية ونقاوته عادت إلى طبيعتهااضافة اعلان


وقال عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" إن جودة الهواء تأثرت لساعة واحدة فقط جراء تسرب غاز سام من صهريج في العقبة حيث أن اتجاه الرياح ساعد في التخلص من الملوثات.

وأضاف ان كوادر وزارة البيئة وأجهزة الرصد المتنقلة تعمل على مدار اليوم لمراقبة أي تلوث أو تغيير في الهواء. 

والكلورين غاز أصفر مخضر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيِّضة، وهو أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريبا، وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة، وهو غير قابل للانفجار، إلا أنه قد يعزز الانفجار للمواد الأخرى.

ويعتمد خطر الكلورين على مدى قرب الأشخاص منه والكمية التي أطلقت وتركيزها والفترة الزمنية لتعرض الأشخاص له.

 




 

 


 

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