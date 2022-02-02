البيئة والتنمية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع بيئية زراعية مستدامة

الوكيل الاخباري - وقعت وزارتا التنمية الاجتماعية والبيئة / صندوق حماية البيئة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى التمكين الاقتصادي لفئتي الشباب والنساء، من خلال تنفيذ مشاريع باستخدام تقنية الزراعة المائية المنزلية، ممولة من صندوق حماية البيئة.



وقال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة إن الاتفاقية تأتي من جانب وزارة البيئة كونها المعنية بالرقابة والمحافظة على البيئة في المملكة، كمرجع مختص بالقضايا البيئية بهدف توسيع وتنويع مختلف المشاريع والأنشطة التي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتخفض البصمة الكربونية والمائية وتعزز الإنتاج.

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