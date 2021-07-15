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الخميس، 15-07-2021 11:23 م

البيئة وحماية الطبيعة تحتفلان بإنجازات مئوية المملكة في مجال التنوع الحيوي

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة البيئة اليوم الخميس، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتفالا في محمية غابات عجلون الطبيعية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي.اضافة اعلان


وحضر الاحتفال رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي الأميرة بسمة بنت علي وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعية يحيى خالد ومدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نضال العوران ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد منهل الحجرات.

 




 

 


 

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